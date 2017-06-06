تفاعل إعلامي بعد فسخ الأهلي عقد رعاية القطرية

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

تفاعل الوسط الإعلامي الرياضي مع قرار النادي الأهلي السعودي، بعد إعلان فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي وشركة الخطوط القطرية؛ وذلك اتباعًا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة.

هذا القرار حظي بإشادة كبيرة من الإعلام الرياضي السعودي، وجميع الجماهير الرياضية على اختلاف ميولها، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا القرار، وتغنى الكثير من الجماهير بالنادي الأهلي ومسيرته على هذه الخطوة التي انتهجها النادي بعد الأحداث الأخيرة مع دولة قطر.

وغرَّد الإعلامي الرياضي محمد البكيري قائلًا: ونعم ألف والنعم يا الأهلي في موقفكم بإلغاء العقد مع الخطوط القطرية.

ومن جانبه، أشاد الإعلامي عبدالعزيز المريسل على حسابه الشخصي في “تويتر” بهذا القرار، حيث قال: هذه الخطوة وبهذه السرعة لا يفعلها إلا الأهلي.

وذكر الإعلامي سامي القرشي في إحدى تغريداته: المواطنة مواقف، الأندية الأفراد والمؤسسات يجب أن تظهر ولاءها ودعمها لمواقف حكومتها وأولياء أمرها، ونحن كذلك، للوطن ومع الوطن قلبًا وقالبًا.

وبدوره، قال مدير الكرة في النادي الأهلي سابقًا، والناقد الحصري لـ”أكشن يا دوري”، موسى المحياني: تفاعل الأهلي السريع بفسخ عقد الخطوط القطرية هو موقف يؤكد أن الرياضة أكبر من مجرد لعبة، وأن الأهلي أكثر من مجرد نادٍ.