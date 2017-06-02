توضيح #عاجل من مدني حائل : المقاطع المتداوله عن حريق مستشفى الحائط غير صحيحة

المواطن – شريف النشمي – حائل

نفى المتحدث الرسمي لمدني حائل المقدم نافع الحربي صحة مقاطع حادث الحريق التي يتم تداولها وربطها بحادث مستشفى الحائط العام ، مؤكدا أن الحادث بمستشفى الحائط لايتعدى ماتم إيضاحه بالبيان الإعلامي وهو مجرد وميض لحظي حُصر في منطقة الطهي .

ونأمل من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار .

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، في بيان تلقت ” المواطن ” نسخة منه أوضح أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحائط باشرت بلاغًا مساء أمس الخميس، عن وميض لحظي جراء تسرب للغاز بمنطقة الطهي، عملت معها أنظمة الرش التلقائي وساهمت في احتواء منطقة الضرر. وتابع أنه لم يصب أحد بأذى ولله الحمد ، وقد اتخدت التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع إدارة المستشفى، وتجري حاليًا أعمال التحقيق لكشف أسباب الحادث.

وبدورها أكدت الشؤون الصحية بمنطقة حائل على سلامة المرضى والعاملين بمستشفى الحائط بعد حادثة تسرب الغاز في المستشفى.

وذكرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :‏نطمئن الجميع بسلامة المرضى والعاملين بحمدالله بعد الاضرار التي لحقت في مستشفى الحائط نتيجة تسرب للغاز وتم تحويل المنومين للمستشفيات القريبة