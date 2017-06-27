حالة الفريق سعود الهلال مطمئنة بعد إزالة كيس دهني من الرأس

المواطن - الرياض

أكد مصدر خاص لـ”المواطن” أن معالي مدير الامن العام الفريق سعود الهلال أجرى عملية لإزالة كيس دهني بالرأس وحالته مطمئنة ولله الحمد .

وكانت “المواطن” قد انفردت مساء أمس عبر مصادرها الخاصة بنفي ماتردد عن الحالة الصحية لمعالي مدير الامن العام بالتأكيد على أنها مستقرة وليس هناك مايدعو للقلق .

وكان الفريق الهلال قد تعرض لوعكة صحية صباح يوم العيد في المسجد الحرام تم على اثرها نقله الى المستشفى فيما اطمأن على صحته سمو ولي العهد ووزير الداخلية .

يشار الى ان الهلال تمت ترقيته الى رتبة فريق وتعيينه مؤخرا مديرا للامن العام.

أسرة صحيفة “المواطن” تتمنى لمعالي الفريق الشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والعافية .