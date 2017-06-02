خالد الفيصل يوجه الشرطة بالتحقيق في #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1

المواطن ـ رقية الأحمد:

أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكّة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بالتحقيق في شأن واقعة تطاول وافد عربي على المملكة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “أمير مكة، وجّه شرطة المنطقة، بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاءت تغريدة الإمارة، في مشاركة منها على وسم #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1، الذي أثار جدلاً واسعًا عبر موقع “تويتر”، مبيّنة أنَّ الفيصل شدّد على إحالة المتّهم إلى الجهات المختصة، حال ثبوت ما ورد عبر الوسم.