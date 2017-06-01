سؤال وجواب للتسجيل في معهد الدراسات الفنية التابع إلى ‫القوات الجوية الملكية السعودية

المواطن - الرياض

يأمل الآلاف من شباب المملكة في التقديم والتسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، التابع إلى ‫القوات الجوية الملكية السعودية؛ ليزيدهم شرفًا على شرف الالتحاق به.

وبعد أن أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية عن بدء التقديم والتسجيل، أصبح الشاغل الأكبر لدى الشباب هو التقديم ومعرفة الشروط، وتسهيلًا عليهم، تقدم “المواطن” تفاصيل التقديم الذي يبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالقوات الجوية الملكية السعودية هنا.

طريقة التسجيل:

ويمكن التسجيل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية الملكية السعودية.

الشروط:

أما شروط القبول في معهد الدراسات التابع إلى ‫القوات الجوية الملكية السعودية، فهي أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة.

والشرط الثاني أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة.

وأيضًا ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

وضمن شروط التقديم في المعهد التابع إلى ‫القوات الجوية الملكية السعودية، ألا يقل عمره عن ١٧ عامًا ولا يزيد على ٢٤ عامًا لخريجي الثانوية العامة، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

هل هناك استثناءات؟

نعم، يُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب.

ما الشروط الأخرى؟

وضمن الشروط للتقديم في المعهد التابع إلى ‫القوات الجوية الملكية السعودية، ألا يقل طول المتقدم عن ١٦٠سم، وأن يكون غير متزوج، وأن يجتاز الفحص الطبي واختبار القبول بالمعهد والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والمفاضلة النهائية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :