شاهد .. بندر بن سلطان يبايع ولي العهد فور خروجه من المستشفى

المواطن – شريف النشمي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير يظهر استقبال ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز فور خروجه من المستشفى ؛ وأدى البيعة لولي العهد .

ويظهر في المقطع حفاوة واستقبال ولي العهد للامير بندر بن سلطان فور نزوله من السيارة .

وأشاد المتداولون للمقطع بتواضع ولي العهد ووفاء الأمير بندر بن سلطان و حرصه على آداء البيعة فور خروجه من المستشفى.

ونشر المصور بندر الجلعود مقطع الفيديو معلقًا : فور خروجه من المستشفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان يبايع سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان_وليًا_للعهد‬⁩

‏https://youtu.be/ryY1Yfl-O-M