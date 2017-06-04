شاهد.. رسالة هامة من عائض القرني للسنابيين

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد الداعية الإسلامي عائض القرني، أن السناب شات وسيلة مثل أي وسيلة تواصل اجتماعي، ولكن هناك ملاحظة عليها.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البعض يصور نفسه على سناب شات وهو يقوم ببعض الأمور الحياتية مثل طهي الطعام وتصويره ونشره على العامة، متعجبًا من ذلك؛ لأن ذلك ليس به جديد.

ولفت إلى أن هدف سناب شات هو نشر الآداب العامة وليس ما يحدث الآن من التخلي عن الزي الوطني ولبس ملابس من صديري وجرافت.

ورأى القرني أن اللبس الوطني السعودي مروءة؛ لأن الحضارة هو تمدن الروح والرقي بالسلوك العام والمحافظة على الرسالة الإسلامية وتقديمها بأفضل صورة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

وشدد على أن الزي الوطني جميل، وكل دولة تعتز بزيها الوطني والمحافظة على العادات، والزي العام من الأدب ويدخل في مقاصد الشريعة.