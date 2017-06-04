صفعات خليجية تلجم عزمي بشارة : سأعتزل السياسة

المواطن - الرياض

أعلن عزمي بشارة اعتزاله العمل السياسي وتفرغه للبحث والكتابة في تطور جديد يعكس حجم تأثير الصوت الخليجي في مواجهة كل من يحاول شق صفه.

وجاء إعلان عزمي بشارة عن الانزواء بعد أن تكشفت خفايا عمله في قلعة قطر الإعلامية ودوره في السياسة القطرية التي أحدثت شرخاً خليجياً وتسبب في اضطرابات دول عربية وتغلغل ملالي طهران للتراب العربي.

وقال بشارة بموقعه على الفيسبوك: “تقرر ترك ما تبقى من العمل السياسي المباشر للتفرغ للبحث والكتابة والإنتاج الفكري فهو الأهم والملحّ والممكن في هذه الظروف”، في إشارة إلى تأثير الصفعات الخليجية المتتالية في هزيمة أذرع قطر الإعلامية وانسحابهم أمام الإعلام الخليجي الحر.



ويتربع عزمي بشارة على عرش إعلام قطر، وهو الضيف الدائم على قناة الجزيرة، الذي ينشط للنيل من قادة الدول العربية، فيما يتجاهل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وإسرائيل.

وتسعى قطر إلى امتلاك إمبراطورية إعلامية لتهاجم بها الدول المجاورة من خلال أقلام مسبقة الدفع في العديد من الدول العربية، أبرزهم وضاح خنفر وياسر الزعاترة ووائل قنديل وغيرهم الكثير.