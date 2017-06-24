ضربة كروية تتلقاها قطر بسبب مونديال 2022

المواطن - وكالات

أكد أستاذ المشاريع الرياضية في جامعة سالفورد البريطانية، سايمون تشادويك، أن قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية سيتسبب بتأثير كبير على الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم 2022 التي ستنظمها قطر، وسيُحجم آخرون عن السفر إلى الدوحة؛ بسبب تكلفة السفر العالية.

وكشفت صحيفة “آي” البريطانية في تقرير أن قطر تواجه مشكلة كبرى في الحصول على المواد لتنفيذ مشاريع كأس العالم 2022؛ لأنها تستورد تلك المواد من الدول المجاورة.

وأضافت أن العمل على ملاعب كأس العالم 2022 لا زال بطيئًا، فلم يتم إنجاز العمل إلا في عدد قليل من الملاعب، مع انقضاء أكثر من نصف المدة بين حصول قطر على تنظيم كأس العالم وإقامته فعليًّا، والمنظمات الحقوقية لا زالت تتحدث عن المعاملة السيئة التي يتلقاها العمال.

ولفت التقرير إلى أن المشاكل تحاصر قطر وإمكانية إقامة كأس العالم على أراضيها، ومن يعلم ربما يتحرك فيفا للتحقيق في تلك القضية ضمن مشروع الإصلاح الحالي.