طيران ناس يضيف رحلات داخلية ودولية بسعة مقعدية تتجاوز 3500 مقعد

المواطن - الرياض

أضاف طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، رحلات إضافية داخلية ودولية خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، والتي تتزامن من موسم الإجازة الصيفية، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على النقل الجوي بشكلٍ كبير خلال هذه الفترة.

وستكون رحلات طيران ناس الإضافية بين الوجهات التي تلاقي إقبالًا متزايدًا خلال فترة الصيف، حيث أضاف طيران ناس رحلات بين الرياض وإسطنبول، والرياض وجدة، والرياض والدمام، والرياض والطائف، والرياض وأبها، والرياض وجازان، وجدة والقصيم، وجدة وجازان، والدمام والمدينة المنورة، والدمام والطائف.

وتأتي زيادة طيران ناس لهذه الرحلات الإضافية لأجل توسيع الخيارات أمام المسافرين وحصولهم على مرونةٍ أكثر في تحديد أوقات سفرهم وعودتهم طوال أيام الأسبوع، وستعطي هذه الزيادة في الرحلات مزيدًا من التوسع لطيران ناس وزيادة عدد ضيوفه المسافرين على متن رحلاته.

وعن زيادة الرحلات الداخلية والدولية، علّق بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة بقوله: “بدايةً أهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، ويسعدنا أن نلبي في هذا الشهر الكريم الطلب المتزايد للمعتمرين وضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، حيث إنّ عدد المسافرين الذي ينمو يومًا بعد يوم على رحلاتنا يعتبر محفزًا لنا في طيران ناس لزيادة الرحلات من أجل توفير المزيد من الخيارات أمام ضيوفنا المسافرين الذين نسعد باختيارهم السفر معنا. وإننا دومًا في طيران ناس نحرص كل الحرص أن تكون رحلاتنا وفق ما يحتاجه ويرغب به ضيوفنا المسافرين لنحقق تطلعاتهم وما يبحثون عنه في رحلاتهم الجوية”.