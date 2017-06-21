إعفاء محمد بن نايف من ولاية العهد بسبب ظروف خاصة وأيده بخطاب موجه للملك

المواطن- الرياض

جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بسبب ظروف خاصة عرضت على أعضاء هيئة البيعة وبحثت بسرية مطلقة وتم القرار بأغلبية ساحقة بأعلى نسبة تصويت لهيئة البيعة منذ إنشائها , حيث تشير المعلومات إلى أن الاصوات بلغت ٣١ صوتاً من ٣٤ وهذا يدل على لحمة الأسرة المالكة وثقتهم في الأمير محمد بن سلمان و مستقبل البلاد.

و أيد الأمير محمد بن نايف هذا الإجراء بخطاب موجه للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وأشارت المعلومات إلى أن القرار لم يبنى على خطاب سموه الموجه لخادم الحرمين بل تم اتخاذه من هيئة البيعة.