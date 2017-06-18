الضمان الاجتماعي يبدأ إيداع مكرمة الملك في حسابات المستفيدين

المواطن – شريف النشمي – الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي قبل قليل بعملية إيداع مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي حيث تم ايداع 1000 ريال لعائل الأسرة و500 ريال لكل تابع .

وعبر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي في حديثهم الى ” المواطن ” عن سعادتهم بهذه المكرمة الملكية ، مؤكدين أنها جاءت بوقت هم بأمس الحاجة الى مثل هذا الدعم السخي سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد و ولي ولي العهد وبلادنا من كل شر وأن يديم الخير على هذه البلاد المباركة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.