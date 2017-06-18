الضمان الاجتماعي يودع مبالغ المساعدات المقطوعة لبعض المستفيدين

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي مبالغ المساعدات المقطوعة قبل قليل .

وأكد عدد من المواطنين لـ ” المواطن ” تلقيهم ايداع مبلغ المساعدة المقطوعة بعد نحو عامين من التقديم فيما تفاوتت مبالغ المساعدة المقطوعة المودعة حسب أعداد الأسرة الضمانية وفقًا لشروط وكالة الضمان الاجتماعي.

وتعتبر المساعدة المقطوعة أحد برامج الدعم التكميلي الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسب شروط تم وضعها مسبقاً .

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم تعديل ألية صرف المساعدات المقطوعة وستكون اولوية الصرف حسب تاريخ التقديم .