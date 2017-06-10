بعد استقالة العصيمي.. “العمل”: حساب المواطن قائم

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج حساب المواطن قائم ولاتوجد علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول وبين برنامج حساب المواطن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏⁧‫حساب المواطن‬⁩ قائم كما هو مرسوم له، ولاتوجد أية علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج حساب المواطن”.

وكانت مصادر أكدت استقالة المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي.