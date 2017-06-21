شاهد بالفيديو الأمير محمد بن نايف يبايع الأمير محمد بن سلمان

شاهد بالفيديو الأمير محمد بن نايف يبايع الأمير محمد بن سلمان

2017/06/21
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم
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