شرطة الرياض تكشف تفاصيل مثيرة حول مقطع مشاجرة النظيم

المواطن - الرياض

أكدت شرطة الرياض، أن المشاجرة الجماعية التي تم تداولها عبر مقاطع فيديو بشبكات التواصل واستخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء، وقعت في حي النظيم بمدينة الرياض، في شعبان الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية استخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء، وأشارت المعلومات إلى وقوعها في حي النظيم بمدينة الرياض.

فإن الأمر يقتضي توضيح ما يلي:

أولًا- المشاجرة وقعت بتاريخ 22/ 8/ 1438هـ بحي النظيم بالقرب من إحدى المدارس بين كلٍّ من:

1- أحمد م ع / سعودي (19 عامًا).

2- خضيري م ع / سعودي (18 عامًا)

3- عبدالرحمن ف ع / سعودي (19 عامًا).

(طرف أول مصابين بكدمات).

4- خالد ع ع / سعودي (18 عامًا).

5- وائل ص ع / سعودي (18 عامًا).

6 – خالد ص ع / سعودي (22 عامًا).

(طرف ثانٍ).

وأضاف أن الرابع أصيب بجروح قطعية في الرقبة والذراع الأيمن وسحجات في أماكن متفرقة من جسمه، وأصيب الخامس بجروح قطعية في فروة الرأس والذراع الأيسر، كما أصيب السادس بكسر في إصبع اليد مع قطع في الوتر).

ثانيًا- تم بفضل من الله في حينه ضبط أطراف الشجار وإيقافهم بمركز الشرطة المختص وسماع أقوالهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقهم، ومن ثم إيداع الأول والثاني والثالث السجن العام بموجب مذكرة الإيقاف الصادرة عن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، وإطلاق الرابع والخامس والسادس بالكفالة النظامية.

وأكدت شرطة المنطقة أنها تعمل على فرض السكينة العامة، وأنها لن تتهاون في تطبيق النظام بحق أي مخالف وتعمل على ضبطه وتقديمه للعدالة.