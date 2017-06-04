صرف راتب الجوزاء في 24 رمضان

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي موعد صرف رواتب موظفي الدولة خلال ما تبقى من الأشهر المقبلة.

وتقرر صرف راتب الجوزاء في 1438/9/24 الموافق 2017/06/19.

كما تقرر صرف راتب الأسد في 1438/11/4 الموافق 2017/07/27.

كما تقرر صرف راتب السنبلة في 1438/12/5 الموافق 2017/08/27.

كما تقرر صرف راتب الميزان في 1439/01/7 الموافق 2017/09/27.

يأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25-12-1437هــ بإيداع الرواتب في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.

ويُنتظر أن تستكمل جميع الجهات الحكومية عملية الصرف؛ إذ جرت العادة على إيداع رواتب الموظفين في كل عام يوم 20 رمضان حسب تقويم أم القرى؛ وذلك لسد احتياجات العيد.