مصادر “المواطن”: المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان ألف ريال لرب الأسرة و٥٠٠ لكل مضاف

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كشف مصدر مطلع لـ”المواطن” عن تفاصيل وقيمة ما يحصل عليه كل مستفيد من الضمان الاجتماعي والمضافين معه من مكرمة خادم الحرمين الشريفين، والتي أعلنت مساء أمس بقيمة مليار وستمائة وستين مليون ريال.

وقال المصدر: إن توزيع المكرمة سوف يكون كالتالي: ١٠٠٠ ريال لرب الأسرة و٥٠٠ ريال لكل فرد مضاف معه.

وأشار المصدر إلى أن عملية الصرف للمستفيدين سوف تكتمل خلال ٤٨ ساعة، حيث يتم العمل منذ الآن على إيداع المكرمة في حساب المستفيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الشكر والتقدير لخادم الحرمين على هذه اللفتة الأبوية الحانية، التي سيكون لها بالغ الأثر في سدِّ احتياجات هذه الفئة الغالية من المواطنين.

وقال الدكتور علي الغفيص: “إن هذه اللفتة الأبوية الحانية التي تلطّف ووجّه بها خادم الحرمين، تعكس حرص القيادة الكريمة على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين”، سائلًا المولى عز وجلّ أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.‎