هنا رابط وطريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة عبر بوابة العمل والتنمية الاجتماعية

المواطن - شريف النشمي - الرياض

تتيح وزارة للعمل والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة عبر موقعها الالكتروني دون الحاجة الى مراجعة الفروع.

ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وذلك بالدخول الى الصفحة الرئيسة لبوابة العمل وللتنمية الاجتماعية ثم عرض جميع الخدمات ثم الخول الى خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة ثم ادخال السجل المدني ورمز الكود الظاهر أسفل الشاشة .

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أودعت أمس الأول (الأربعاء)، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أنَّ إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 441,800,000 ريال، تمثل استحقاق شهر رمضان الجاري.

وأشار الدكتور الشافي، إلى أنَّ عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الجاري، بلغ 38,581 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

ويمكن الاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة عبر الرابط التالي :

للاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة هنا