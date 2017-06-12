‏رئاسة الحرمين: لا صحة لما يتداول عن منع القطريين من دخول المسجد الحرام

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما تداوله البعض حول منع القطريين من دخول المسجد الحرام، مشددةً على أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر.

وأضافت أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بمنع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة.

ولفتت الرئاسة إلى أن المعتمرين من أشقائنا القطريين في قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم، فإن المملكة استقبلت منذ 9/ 9/ 1438هـ وحتى اليوم 1633 معتمرًا قطريًّا أدوا مناسك العمرة.

يأتي ذلك بعد أن زادت الافتراءات من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن المملكة تسيء لإخوانهم المعتمرين من دولة قطر.

وأكدت الرئاسة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين لهم ولغيرهم.

ودعت الرئاسة وسائل الإعلام إلى الأمانة والدقة في نشر الأخبار والتأكد من الجهات المختصة قبل النشر.