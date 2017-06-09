عبدالله آل ثاني .. إرهابي برتبة وزير !

المواطن – محمد عامر

عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني الاسم الـ 14 على قائمة الـ 59 فرداً و12 كياناً المصنفين في قوائم الإرهاب المحظورة لدى السعودية ومصر والامارات والبحرين هو وزير الداخلية القطري منذ عام 2001 وحتى 2013 وقبل توليه حقيبة الداخلية شغل وزيرا للدولة للشؤون الداخلية منذ أكتوبر 1996 حتى تعيينه . فيما شغل وزيراً للأوقاف منذ سبتمبر 1992 .

الإرهابي آل ثاني الذي يعد المتهم بإيوائه 100 متشدد في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع تنظيم القاعدة.

وكانت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، قد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والمرتبطة بقطر لخدمة اجنداتها نتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.







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