فاينانشيال تايمز تتحدث عن ولي العهد : يعمل حتى الثالثة صباحا يوميا

المواطن - متابعات

لا يؤمن إلا بلغة الأرقام، يسير على خطى والده في الجدية واحترام العمل، ويصل الليل بالنهار في العمل، هكذا وصفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد يعمل حتى الثالثة صباحًا يوميًا، ويسير على خطى والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان بإمكان أهالي منطقة الرياض المجاورين لإمارة المنطقة، أن يضبطوا ساعتهم على حضور خادم الحرمين للإمارة عند الثامنة صباحًا إبان توليه مسؤوليتها لسنوات طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماعات الأمير محمد بن سلمان مع المسؤولين تستمر إلى ساعات طويلة من الليل، وقد يقطع حديث أحد المستشارين عند تقديمه عرضًا لمشروع ما في حال لم يكن مدعومًا بلغة الأرقام، مشيرةً إلى تزامن الفترة التي تولى فيها خادم الحرمين الشريفين المسؤولية مع التراجع الكبير في أسعار النفط بنسبة 50% والجهود التي قام بها ولي العهد لمواجهة آثار هذا التراجع.

وتوقعت الصحيفة أن يركز الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله المسؤولين على إبراز خطط الدولة، وفي صدارتها الحد من الاحتكارات ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب وذلك في إطار رؤية 2030.

وقالت الصحيفة إنه: بدعم من خادم الحرمين الشريفين، أطلق الأمير الشاب، في أبريل من العام الماضي رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية والحد من الاعتماد على النفط. وتستهدف الخطة رفع العائدات غير النفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030، وإطلاق قطار الخصخصة، في 16 جهة حكومية، على أن يبدأ بالرياضة والكهرباء وتحلية المياه.

وتتجه المملكة بفضل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة إلى الوصول لميزانية متعادلة في ظل الإيرادات الجيدة المتوقعة خلال العام الحالي بحدود 500 مليار ريال من النفط، مقابل 329 مليارًا العام الماضي، فضلا عن 207 مليارات إيرادات غير نفطية بزيادة 8 مليارات عن 2016.