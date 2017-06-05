فتح باب القبول لوظائف جندي فني موسيقى في الأمن العام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مديرية الأمن العام، ممثلة في شؤون التدريب فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية برتبة (جندي فني موسيقى)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضح الأمن العام أن المقبولين سيكون عليهم العمل في مجال الموسيقى والتعيين بإحدى مدن تدريب الأمن العام ومدة الدورة العسكرية (سنتان).

واشترط الأمن العام في المتقدمين الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

2- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب وأن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن (%65) ولا تزيد مدة تخرجه على خمس سنوات.

3- ألا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد على (22) عاماً.

4- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

5- أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية.

6- اجتياز الفحص الطبي.

7- ألا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

8- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

9- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

10- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

11- اجتياز الاختبار الفني للعمل في مجال الموسيقى.

12- أن يكون المتقدم لديه الرغبة الجادة للعمل في مجال الموسيقى والتعيين بمدن تدريب الأمن العام بجميع مناطق المملكة ولا يحق المطالبة بالنقل أو تغيير التخصص.

ودعت مديرية الأمن العام، الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عبر بوابة التوظيف لوزارة الداخلية (هنا)، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12/9/1438 ، وسيستمر التسجيل حتى يوم الأحد الموافق 16/9/1438 الساعة الثالثة ظهرًا، على أن تتوفر في المتقدم شروط القبول في الأمن العام مع ملاحظة التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة والموجودة في الموقع الإلكتروني.

ولفت الأمن العام إلى أن الحضور والمراجعة سيكون بعد التسجيل عند الساعة السابعة والنصف صباحاً حسب الموعد المحدد بالرسالة النصية على الجوال لمن يتم قبوله مبدئيًا ولن يقبل أي مراجعه في غير موعدها وتاريخها المحددين حسب اليوم والتاريخ والمكان المعطى للمتقدم من خلال الرسالة النصية مع ملاحظة الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس رقم (1) علماً أنه لا توجد أفضليه بأسبقية التسجيل في الموقع وسوف يتم الفرز عن طريق المفاضلة بالنسبة المئوية للمؤهل العلمي.

تنبيهات مهمة:

1- لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة بعالية.

2- في حال عدم صحة البيانات المسجلة سوف يتم استبعاد مقدم الطلب.

3- أي طلب سابق للتوظيف يعتبر لاغيا ويجب التسجيل من جديد.

4- في حالة القبول النهائي للمتقدم للخدمة العسكرية سيتم تعديل المهنة إلى (طالب عسكري).