فواز اللعبون في قصيدة عن ولي العهد: دُم يا محمدُ للمكارمِ فارسًا

المواطن - الرياض

كتب الدكتور فواز بن عبدالعزيز اللعبون، الشاعر والأكاديمي، ابياتا وجهها إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا خلالها بما قدمه إلى المملكة، حيث كان فارسًا للمكارم وحمل نجابة الأبطال.

وحملت الأبيات اسم “نظرة فأل”، استهلها الشاعر بقوله: “دُم يا محمدُ للمكارمِ فارسًا”.

وجاء نص القصيدة:

دُم يا محمدُ للمكارمِ فارسًا *** ميمونَ آلاءٍ كريمَ خصالِ

مذ كنتَ في مَهدِ الصِّبا وأنا أَرَى *** في مقلتيكَ نجابةَ الأبطالِ

واليومَ ألمحُ فيك جَدَّكَ حاضرًا *** ونرى جميعًا فيكَ حُسنَ الفالِ

في كفِّكَ اليمنى سحائبُ رحمةٍ *** وبكفِّكَ الأُخرَى سيوفُ قِتالِ

ضِدّانِ ما اجتَمَعَا لفارِسِ موطنٍ *** إلا وحقَّقَ أصعبَ الآمالِ