في تايلاند.. أمطار من الأسماك في الشوارع!

المواطن - وكالات

تسبب مقطع فيديو في حالة من الجدل؛ حيث بيّن امتلاء الشوارع في تايلاند بالأسماك، بعد هطول أمطار محملة بالأسماك.

وبيّن الفيديو، الأسماك تملأ الشوارع التي سقطت من السماء على الشاطئ والشوارع المحيطة.