2017-06-08 دياب الرئيسيةحصاد اليوم في تايلاند.. أمطار من الأسماك في الشوارع! في تايلاند.. أمطار من الأسماك في الشوارع! 2017/06/08 الساعة 1:28 مساءً - فيحصاد اليوم, غرائب 1300 1 طباعة المواطن - وكالات تسبب مقطع فيديو في حالة من الجدل؛ حيث بيّن امتلاء الشوارع في تايلاند بالأسماك، بعد هطول أمطار محملة بالأسماك. وبيّن الفيديو، الأسماك تملأ الشوارع التي سقطت من السماء على الشاطئ والشوارع المحيطة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. سحابة قزحية نادرة تخطف الأنظار وتحبس الأنفاس شاهد.. أخطر حوادث السير على الطرق السريعة شاهد.. بطولة امرأة توقع بلص في مطاردة مثيرة شاهد.. نجاة العشرات من حريق بالطابق الثالث بعد قفزهم على شاحنة خضروات بالفيديو.. دب يثير الذعر في شوارع روسيا والشرطة تطلق النيران الرياضة العالمية ميسي يمتدح رونالدو ويتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة مانشستر سيتي يُعلن تعاقده رسميا مع إيدرسون يوفنتوس يكشف عن القميص الجديد في الموسم المقبل كريستيانو رونالدو في تدريبات منتخب البرتغال رسميًّا.. مدرب موناكو باقٍ حتى 2020 فيسبوك