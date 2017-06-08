في ورشة حضرها وزير التعليم.. كوثر الأربش تستغرب حاجزًا يفصل الرجال عن النساء!

المواطن - محمد عامر

استغربت الكاتبة كوثر الأربش من وجود حاجز بين الرجال والنساء في الورشة التي عقدتها وزارة التعليم، تحت عنوان (بين التعليم والإعلام “نحو ميثاق أخلاقي للممارسة المهنية”)، فيما فضّلت الوزارة الصمت في الرد على استغراب الأربش.

فيما انتقدت عدم وجود متحدثة من النساء على منصة الورشة، مؤكدة أن ذلك لا يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وعرّفت الأربش بنفسها ككاتبة رأي نازعة صبغة عضوية الشورى منها عندما عرّف بها متحدث الوزارة، في إشارة إلى أنها حضرت كإعلامية، في حين طالبت الأربش بضرورة تعاون الوزارة مع الكتاب في تأكيد أو نفي الكثير من المعلومات التي تصل للكتاب.

وكانت وزارة التعليم قد أقامت ورشة بين التعليم والإعلام “نحو ميثاق أخلاقي للممارسة المهنية”، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائبه، ونائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله الملفي، وعضو مجلس الشورى الدكتور فائز الشهري، وعدد من منسوبي الوزارة والإعلاميين.