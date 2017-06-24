لهذا السبب لم تعلن الداخلية أسماء وصور المقبوض عليهم في خلية أجياد المصافي

المواطن - الرياض

مع كل إعلان عن نتائج عملية أمنية، كانت صور المجرمين الإرهابيين وبياناتهم الشخصية، أحد التفاصيل الهامة التي تعلنها وزارة الداخلية على الملأ، في إطار الشفافية التي تنتهجها في التعامل مع الإعلام والرأي العام بوجه عام، لكن العملية الأمنية الناجحة التي أسفرت عن مقتل إرهابي- فجّر نفسه- والقبض على 5 عناصر تكفيرية بينهم امرأة، لم تتضمن الإفصاح عن هوياتهم بعدُ.

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بحسه الأمني والإعلامي يدرك شغف المجتمع للحقائق والمعلومات، ولذلك أكد أنه سيتم الإعلان عن الأسماء لاحقًا؛ لأن مصلحة القضية تقتضي عدم الإفصاح عن بياناتهم في هذا التوقيت؛ ما يؤكد أن التحقيقات قد تكشف عن العديد من المفاجآت، وربما يتم القبض على آخرين مرتبطين بهم.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح بأن الجهات الأمنية تمكنت صباح أمس الجمعة الموافق 28/ 9/ 1438هـ من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع.

وأوضح المتحدث الأمني أن أحد المواقع في محافظة جدة، والآخرَين بالعاصمة المقدسة، الأول بحي العسيلة، والثاني بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، عبارة عن منزل مكون من ثلاثة أدوار كان يوجد بداخله الانتحاري المكلف بالتنفيذ، والذي بادر فور مباشرة رجال الأمن في محاصرته بإطلاق النار باتجاههم؛ مما اقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد خطره بعد رفضه التجاوب مع دعواتهم له بتسليم نفسه، واستمر في إطلاق النار بشكل كثيف قبل أن يقدم على تفجير نفسه؛ مما نتج عنه مقتله وانهيار المبنى الذي كان يتحصن بداخله وإصابة (6) من الوافدين، نُقلوا على إثره للمستشفى، بالإضافة إلى إصابة (5) من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

وبيّن المتحدث الأمني أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على (5) من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها آنفًا، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن أسمائهم، ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها ورفع الأدلة المختلفة في مكان التفجير والتثبت من هوية الانتحاري.