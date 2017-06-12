مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تستعرض إنجازاتها ومبادراتها ومشروعاتها

المواطن - جدة

عَقَدَ مجلسُ أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية مساء أمس اجتماعه السابع في مدينة جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس.

ونوه سمو الأمير خالد بن عبدالله في بداية الاجتماع بأهمية المؤسسة ومشاريعها بصفتها تحمل اسم شخصية عظيمة، مذكراً برسالة المؤسسة وأهدافها التي تسعى من خلالها لتعزيز القيم والمبادئ التي طالما آمن بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -، وعدها الأسس التي يجب أن يقوم عليها العمل في مؤسسته للقيام برسالتها الإنسانية وتحقيق رؤيتها النبيلة، حتى تصل ثمارها للمجتمع والعالم.

واطلع المجلس على تقرير أعمال وأنشطة وبرامج المؤسسة حتى منتصف عام 2017م، مستعرضاً عدداً من المشاريع والمبادرات الإنسانية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، ونسبة الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ في مناطق عدة، كما ناقش المجلس مشروع جائزة الملك عبدالله وآلية عملها وخطة إطلاقها، واستعرض عدة مشاريع ومبادرات إنسانية تحت الدراسة داخل المملكة وخارجها.

وأشاد مجلس الأمناء بإنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، ووجه بضرورة تعزيز عمل المؤسسة بأحدث الوسائل والتقنيات والتعاون مع المنظمات الفاعلة محلياً ودولياً، للمساهمة بنشر البرامج والمساهمات الإنسانية بشكل أوسع وأكثر تأثيراً في المناطق المحتاجة.

تم ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني نائب رئيس المجلس ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبقية أعضاء مجلس الأمناء من أصحاب السمو الملكي أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.