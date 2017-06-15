مؤسسة النقد تحطم طموح مبتعثي وظيفتك بعثتك وتحيلهم إلى القطاع الخاص بسؤال “واحد”!

المواطن - عبدالعزيز العلي

تفاجأ متقدمو برنامج خادم الحرمين الشريفين “وظيفتك وبعثتك”، والمحولون على مؤسسة النقد بأن المؤسسة حولتهم للقطاع الخاص؛ بعدما كانت إجراءات المفاضلة ضبابية وغير معروفة.

وأكد المتقدمون في حديثهم إلى “المواطن“، أن أغلب المقابلات لم تتجاوز الدقيقة، كما كانت الأسئلة في المقابلات لا تمت للشخصية بصلة، وما يزيد الحيرة والتساؤلات أن بعض المقابلات من سؤال واحد بصيغة موحدة، وهي: “هل تستطيع العمل في المدينة (الفلانية)؟” فقط.

وتساءل المتقدمون عن السؤال: وهل تحدد صفات الشخصية وتفيد في المفاضلة؟!

وأكدوا أن عددًا كبيرًا منهم يحملون درجات عالية مع مراتب شرف وقدرات عالية وتم رفضهم بحجة “لم تجتز إجراءات المفاضلة”، متسائلين عن إجراءات المفاضلة، وهل المعدلات والقدرات العالية لا تفي بالمفاضلة؟!

وأشار المتقدمون إلى أن مؤسسة النقد صرحت في وقت سابق بأنها ستعتمد ترشيح ١٠٠٠ شخص سنويًّا بينما الترشيحات أقل من هذا العدد بكثير، مشددين على أنهم لا يسعون إلى وظائف المؤسسة إن كانت لا تريد توظيفهم، بل يريدون إكمال دراساتهم العليا بحكم قبولهم في برنامج “وظيفتك بعثتك”؛ وذلك لتحقيق رؤية 2030، التي يعتبر بناء الإنسان وتعليمه أهم الركائز التي بُنيت عليها الرؤية.