محترف الاتحاد السابق أعلن العصيان!

المواطن ـ محمد سلام

أفادت صحيفة الفجر المصرية أن محترف نادي الاتحاد السابق، اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، أعلن العصيان على إدارة ناديه الزمالك، ورفض الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، وتمسك بالاستمرار في مشواره الاحترافي في الخارج وبالتحديد مع العميد.

وقالت: “كهربا رفض الاستمرار مع فريق الزمالك، وأكد لبعض المقربين منه بأن الاتحاد يرغب في التعاقد معه على سبيل الإعارة مقابل 30 مليون جنيه لمدة موسم واحد، فيما سيحصل مع الزمالك على ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وهو ما يجعل بقاءه مع الزمالك صعبًا للغاية”.

هذا وكان كهربا قد تألق مع الاتحاد في الموسم الماضي، وتصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 16 هدفًا في 20 مباراة، بإجمالي 1655 دقيقة، وصنع 3 أهداف، وهو ثالث هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا خلف السوري مهاجم الأهلي عمر السومة برصيد 24 هدفًا، وإسماعيل بانجورا مهاجم الرائد صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفًا، كما أن كهربا هو صاحب هدف الفوز بكأس ولي العهد أمام النصر.