محمد نور: ما تفعله حكومة قطر أمر مؤسف.. والأخضر يملك كل حظوظ التأهل

المواطن ـ محمد سلام

أكد نجم الكرة السعودية السابق، محمد نور، أن المواطن المخلص لا يمكن أن يصمت وهو يرى التعرض لاستقرار وأمن وطنه، مُشددًا على أن ما تفعله حكومة قطر ضد بلاد الحرمين أمر مؤسف للغاية.

وأشاد محمد نور بقرارات الحكومة السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.

وأضاف النجم الاتحادي من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “حفظ الله بلادنا قيادة وشعبًا ولحمة وطنية التي تزداد تماسكًا في أي ظرف طارئ”.

وحول خسارة المنتخب السعودي الأخيرة أمام أستراليا بنتيجة 3- 2 في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، قال: “الخسارة ليست نهاية المطاف، فالأخضر يملك كل حظوظ التأهل، وثقتنا في الصقور لم تهتز، والقادم أفضل بمشيئة الله”.