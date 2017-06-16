مدينة الملك فهد الطبية تفتح التقديم على برنامج الابتعاث للجنسين

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث في تخصص التمريض، لـ 30 وظيفة للبنين والبنات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية)، أو ما يعادلها.

وأبرزت المدينة، أنّ شروط البرنامج، هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحصول على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) بنسبة لا تقل (85%) . ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج من الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات. ألا يتجاوز عمر المتقدم 22 عامًا. التفرغ التام للدراسة. الالتزام بالعمل بمدينة الملك فهد الطبية لمدة مماثلة لفترة الابتعاث. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمدينة الملك فهد الطبية. اجتياز المقابلة الشخصية. اجتياز الفحص الطبي. الالتزام بالإقامة في بلد الابتعاث ووجود محرم للمبتعثات.

المستندات المطلوبة:

السيرة الذاتية.

نسخة من بطاقة الهوية الوظنية.

نسخة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية).

نسخة من نتيجة اختبار التحصيلي والقياس.

نسخة طبق الأصل من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي (إن توفر).

نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

إرفاق نسخة من أي مؤهل علمي بعد الثانوي والسجل الأكاديمي (إن توفر).

نسخة من شهادة الايلتس أو التوفل للغة الإنجليزية(إن توفر).

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 15 حزيران/يونيو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 شوال 1438هـ.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج، اضغط هنا.

وللإستفسارات والأسئلة المتكررة يرجى الاتصال على هاتف رقم: (0112889999) – تحويلة: (14466) أو (16089) أو (14421) .