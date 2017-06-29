مسؤول اتفاقي: لم نصل إلى اتفاق مع الهلال.. وسنبيع عقد كنو بشرط !

المواطن ـ محمد سلام:

أكّد المتحدث الرسمي لنادي الاتفاق محمد الشيخ، أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة نادي الهلال بشأن بيع المتبقي من عقد اللاعب محمد كنو، مُشددًا على أنَّ الإدارة الاتفاقية لن تتردّد في بيع كنو، إذا ما وجدت العرض المناسب، سواء من نادي الهلال أو غيره من الأندية الراغبة في استقطاب اللاعب.

وقال الشيخ، في تصريحات عبر إذاعة “ufm”: “لم نصل مع الهلال إلى نقطة التقاء حول بيع المتبقي من عقد محمد كنو، واللاعب لازال اتفاقيًا، وقد يجدد عقده معنا”، مضيفًا: “متى ما وجدت إدارة الاتفاق العرض المناسب من أي نادٍ، سواءً الهلال أو غيره، فلن تتردد في بيع المتبقي من عقد كنو”.

ونفى الشيخ ما تردد عن طلب الاتفاق التعاقد مع المهاجم ناصر الشمراني، مقابل انتقال محمد كنو إلى الهلال، مبيّنًا أنَّ “إدارة الاتفاق تلقت العديد من العروض لضم كنو، لكن لا يمكن القبول بأي عرض ما لم تكن رغبة اللاعب منسجمة مع رغبة الإدارة”.