من محمد بن نايف إلى عبدالعزيز بن سعود بن نايف.. هرم الأمن المتجدد

المواطن - الرياض

صدرت الأوامر الملكية فجر اليوم الأربعاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين وزير جديد للداخلية هو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، خلفًا لعمه الأمير محمد بن نايف الذي شغل المنصب منذ العام 2012.

ودشن مغردون وسماً عبر مواقع التواصل بعنوان (هرم الأمن المتجدد)، في إشارة إلى الثقة في وزير الداخلية الجديد، والذي سيكلل بمشيئة الله مسيرة عمه مهندس مكافحة الإرهاب والتطرف.

وعلق عبد الله العريفج المراقب والمحلل السياسي بقوله: “من الراحل نايف بن عبدالعزيز، إلى محمد بن نايف بن عبدالعزبز، ثم عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز هرم الأمن المتجدد.

وغرد كحيلان‏ بقوله: “خل المهمة مع رجـال المـهمة، ماني على مستقبل الدار خايف، هذا ولد نايف وسلمان عمه، وهـذا ولــد سلمان والعــم نايف”.

وقال محمد الحميداني‏ “عمر بن الخطاب أعفى خالد بن الوليد من قيادة الجيش وهو في أوج انتصاراته واستمر النصر من بعده ولم يتوقف وكفيت ووفيت يا بونايف وسمعاً وطاعة يا بو سلمان”.

وغرد بدر النمشان‏ “الله يرحم نايف بن عبدالعزيز ويطول في عُمر محمد بن نايف بن عبدالعزيز ويوفق عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز”.