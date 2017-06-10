مورينيو: راموس لم يكن قد لعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عند وصولي ريال مدريد

المواطن ـ وكالات

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو: إنه دائمًا ما يختار فرقًا تعاني من مشكلات كبيرة، مثل إنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد لتدريبها.

ووصف مورينيو الفرق الثلاث حين تولى تدريبها بأنها “كانت تود الفوز، ولكنها كانت على بُعد آلاف الكيلومترات من الفوز”.

ودلل مورينيو على حديثه في مقابلة مع مجلة “إكسبريسو” البرتغالية بقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، قائلًا: “قائد ريال مدريد الذي رفع مؤخرًا كأس دوري أبطال أوروبا وفاز بها حتى الآن ثلاث مرات، حين وصلت أنا لريال مدريد في 2010، لم يكن لعب ربع النهائي من قبل”.

كما أشار إلى لاعبي مانشستر يونايتد بأنهم “لا يعرفون ما هو الفوز، باستثناء اللاعبين المخضرمين من عصر المدرب أليكس فيرغسون والذين لا زالوا في النادي الإنجليزي”.

وأكد مورينيو أنه “ساعد على تقديم صورة إيجابية عن المدربين الذين يخرجون من البرتغال مثل بيب غوارديولا في إسبانيا وإريغو ساكي في إيطاليا”.

ولكنه اعتبر أن “نجاح المدربين البرتغاليين يعود إلى العمل الجيد الذي يقوم به كل واحد منهم مع فريقه”.