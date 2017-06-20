مياه جازان تكشف سبب عدم ضخ المياه لقرية خضيرة عياش وتعد بإنهاء المعاناة قريبًا

المواطن ـ علي شيبان ـ أبو عريش:

تلقت “المواطن“، شكوى أهالي قرية خضيرة عياش، التابعة لمحافظة أبوعريش في جازان، من مماطلة الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة من عدم إيصال المياه المُحلاة إلى القرية، منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأوضح فواز حلل، في حديثه لـ”المواطن“، أنَّ “سكان قرية خضيرة عياش يعانون من عدم توفر المياه المُحلاة، منذ أكثر من أربعة أعوام، على الرغم من أنَّ إدارة المياه قامت بتركيب العدادات، في بعض أسوار المنازل، وتركت هذه الفترة دون ضح المياه إلى منازلهم، والبعض الآخر من المنازل، ركبت لها مواسير وهمية، بدون عدادات، إلا أنَّ الخدمة ذاتها لن تتوفر حتى الآن”.

بدوره أشار علي عياشي إلى “إننا نعاني من طريقة جلب المياه المحلاة إلى منازلنا، فإما نستخدم الصهاريج (الوايتات) من أجل تعبئة بعض الخزانات البلاستيكية في منازلنا، أو نجلب الجراكل الجاهزة والمعبأة من بعض المحطات المجاورة، أو بعض التموينات القريبة منا”.

وأعرب حسن عياشي، عن استيائه من هذا المشروع الذي طال انتظاره لأكثر من أربعة أعوام، مضيفًا “أرهقتنا عملية الشراء ونقل المياه المحلاة إلى منازلنا، وأيضًا توقف السقيا عن بعض قرى عياش”.

وطالب المواطنون والمقيمون بقرية “خضيره عياش”، من إدارة المياه بجازان، بسرعة التجاوب معهم، وإيصال المياه المُحلاة إلى قريتهم.

“المواطن” بدورها، تواصلت مع المتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بجازان عمر صقيل، الذي بيّن في شأن مشروع قرية “خضيرة عياش”، أنَّ “المتبقي من أعمال المشروع، هو ربط بسيط للشبكة”، مشيرًا إلى أنَّه “تم تسليم الأعمال للمقاول، وسوف يتم تشغيل المشروع وضخ المياه بالشبكة بعد الانتهاء من تلك الأعمال في القريب العاجل بإذن الله”.