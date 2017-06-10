نجم الاتحاد يقدم التعازي إلى تيسير الجاسم

المواطن ـ محمد سلام

حرص محترف نادي الاتحاد السابق، اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، على تقديم واجب العزاء إلى قائد النادي الأهلي تيسير الجاسم، بعد وفاة والدته.

ونشر كهربا، عبر حسابه الشخصي على موقع “سناب شات”، صورة كتب عليها: “البقاء لله في وفاة والدة كابتن المنتخب السعودي ونادي الأهلي تيسير الجاسم، ربنا يرحمها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الجنة”.

هذا وكان كهربا قد لعب مع الاتحاد في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، قادمًا من الزمالك المصري، وقدم اللاعب مستويات رائعة، ويسعى العميد إلى تجديد إعارة اللاعب لموسم آخر، لكن إدارة الزمالك رفضت العرض الذي قُدم في الأيام الماضية، وأعلنت تمسكها باستمرار كهربا في صفوف الفريق الأبيض.