هذه الدولة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت

المواطن - وكالات

أظهر تقرير حديث أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث سرعة الإنترنت، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية، يونهاب.

ونقلت الوكالة عن تقرير أصدرته شركة “أكاماي كوريا” الخاصة بشبكة توصيل المحتوى، الخميس، أن متوسط سرعة الإنترنت في كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 28.6 ميجابت في الثانية، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً للربع الـ 13 على التوالي.

ووفق التقرير أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة في العالم التي تجاوز فيها متوسط سرعة الإنترنت 25 ميجابت في الثانية.

وجاءت النرويج في المركز الثاني (23.5 ميجابت في الثانية)، وتليها السويد (5ر22 ميجابت في الثانية)، وهونج كونج (9ر21 ميجابت في الثانية)، وسويسرا (21.7 ميجابت في الثانية).

وذكر التقرير أن متوسط سرعة الإنترنت في العالم بلغ 7.2 ميجابت في الثانية في الربع الأول من العام الجاري، وهو أسرع بمقدار 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحلت كوريا الجنوبية في المركز الأول من حيث نسبة توزيع الإنترنت ذات النطاق العريض بسرعات 4 ميجابت في الثانية، و10 ميجابت في الثانية، و15 ميجابت في الثانية، و25 ميجابت في الثانية.

وبخلاف خطأ المفهوم الشائع يتم حساب سرعة الإنترنت في المعتاد التي يقدمها مزودو الخدمة للمستخدمين بالميجابت لا بالميجابايت في الثانية.