هنا التفاصيل.. فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

المواطن - الرياض

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة لهذا العام 1438 هـ،عبر الموقع الإلكتروني (هنا)، خلال الفترة 6 – 12 رمضان 1438 هـ، وعلى مدار الساعة.

وبينت أنه يستوجب تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات.

وأشارت إلى أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

ودعت الكلية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع ومعرفة شروط التسجيل والقبول عبر الموقع (هنا)، أو الاتصال بالرقم 0114918326.