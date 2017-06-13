هنا التفاصيل.. وظائف إدارية شاغرة بفروع البنك الأهلي في جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدقق داخلي أول (المالية/ الخزينة): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مدقق داخلي أول (تقنية المعلومات): درجة البكالوريوس في (تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مدقق داخلي أول (الامتثال): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

4- مدقق داخلي أول (الخدمات المصرفية للشركات): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما شابه ذلك، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 يونيو 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا )