هنا التفاصيل.. وظائف إدارية شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتقنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- المدير التنفيذي المساعد لتكنولوجيا المعلومات الصحية: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي / نظام المعلومات)، أو ما يعادلها.

2- رئيس مركز خدمة العملاء: درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

3- مدير إدارة أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي / تكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يونيو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10/ 8/ 2017م.

وأشارت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).