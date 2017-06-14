هنا التفاصيل.. وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة للتقاعد

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن توفر وظائف شاغرة وترغب في شغلها بأصحاب المؤهلات حسب شروط كل وظيفة علماً بأن التقديم ينتهي في 7 / 10 / 1438 هـ

الشـــروط العامة:

1. أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية.

2. أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جيداً كحد أدنى في المؤهل العلمي.

3. إلا يكون على رأس العمل في وظيفة حكومية.

4. يفضل من تكون إقامته في مقر الوظيفة.

5. سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

6. آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم السبت ١٤٣٨/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١ م

للتقديم من خلال الرابط (هنا) .

قائمة الوظائف الشاغرة

مدير إدارة الخدمات العامة والصيانة

مراقب صيانة – كهرباء

مراقب صيانة – ميكانيكي

إداري إدارة المشتريات

محلل مخاطر استثمارية

محلل مخاطر تقنية المعلومات

إداري مشرف مدقق لغوي عربي – قانوني

إداري مشرف مدقق لغوي عربي

إداري مشرف مدقق لغوي – إنجليزي

مراجع – تقنية معلومات

مراجع استثمارات

مراجع مالي

باحث إحصاء

باحث اكتواري

باحث تخطيط

محاسب رواتب

إداري موارد بشرية

باحث قانوني

مبرمج – جافا

مبرمج – شير بوينت

مبرمج – دوت نت

مبرمجة – مصممة مواقع

مبرمجة أخصائية مراقبة جودة المعلومات

محاسبة

سكرتير