هنا الشروط والتفاصيل.. فتح باب القبول بقوة الصواريخ الاستراتيجية

المواطن - الرياض

أعلنت قوة الصواريخ الاستراتيجية عن فتح باب التسجيل والقبول لخريجي الشهادات الجامعية (بكالوريوس ) أو الكلية التقنية وما يعادلها أو الثانوية العامة، موضحة أن التقديم مستمر حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق 16 / 09 / 1438هـ علماً أن التقديم سيكون عن طريق بوابة التسجيل والقبول لقوه الصواريخ الاستراتيجية.

شــروط القبول :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى مِن شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه وأن لا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية. ألا يقل طول المتقدم عن (160 سم) وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية. أن يكون حاصلاً على إحدى المؤهلات العلمية التالية:

أ- الشهادة الجامعية (بكالوريوس) حسب التخصصات المشار إليها بالبيان أعلاه.

ب-الكليات التقنية وكلية الاتصالات أو ما يعادلها (الشهادة الجامعية المتوسطة).

ج –الثانوية العامة (علمي) أو (نظام المقررات) بتقدير جيد فأعلى ويجب أن يكون من خريجي هذا العام أو لأربعة أعوام سابقة.

أن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية. ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات أو التقديرات العلمية كما أن عملية التسجيل لا تعنى قبول الطلب بصفة نهائيــــة.

سيكون تقديم طلبات الالتحاق عن طريق بوابة التسجيل والقبول لقوة الصواريخ الاستراتيجية على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

وأشارت قوة الصواريخ إلى أهمية أن تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط، وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقته بإدخال بياناته.

وسيكون إعــلان أرقــام المقبولين مبدئياً عن طريق الموقع الإلكتروني على نفـس الرابــط وعبر رسائل الجوال (sms)، علماً بأنه (لن يتم النظر في أي طلب إلا من خلال الرابط المشار إليه في هذا الإعلان).

المستندات المطلوبة:

في حال ظهور اسم المتقدم ضمن قائمة القبول المبدئي يجب إحضار صور مع الأصل من المستندات التالية ضمن ملف علاقي مرتبة بالتسلسل:

*ملف علاقي. *بطاقة الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها. عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6 ملونة ومكشوف الرأس. عدد 2 صورة من المؤهلات الدراسية مع الأصل وعدد 2 صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك مع الأصل. عدد 2 صورة من شهادات الدورات التدريبية مع الأصل وعدد 2 صورة من السجل الأكاديمي مع الأصل. عدد2 صورة من دفتر العائلة واضحة ومكبرة على أن تكون الأم مضافة وفي حال عدم إضافة الأم إحضار ما يثبت جنسيتها. عدد2 صورة من الرخصة العمومي (إذا كان المتقدم سائقاً) مع الأصل. عدد2 صورة من بطاقة والد المتقدم.

علماً أن التقديم سيكون من خلال هذا الرابط (هنا).