هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بعد تعديل آلية الصرف

المواطن - الرياض

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة عبر موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة أي من فروعها في مناطق المملكة.

ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالدخول إلى الصفحة الرئيسة لبوابة العمل والتنمية الاجتماعية ثم استعراض جميع الخدمات وبعدها الدخول إلى خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

بعد الوصول إلى شاشة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يتطلب ذلك إدخال السجل المدني والرمز التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أودعت اليوم (الإثنين)، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة كدفعة ثانية خلال شهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 480.919.980 ريالاً، مضيفًا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع مبلغ الدعم المالي لهم لبرنامج المساعدات المقطوعة تجاوز 41 ألف مستفيد ومستفيدة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد وكيل الوزارة، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عدلت آلية صرف المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان لتكون حسب تاريخ التقديم، موضحةً أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدات المقطوعة يمكن من خلاله للمستفيد معرفة تاريخ الإيداع.

ويمكن الاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة عبر الرابط التالي: من هنا