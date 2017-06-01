وظيفة إدارية شاغرة بشركة زين في الرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مساعد مدير المشروع”.

وأشارت إلى أنَّ “الوظيفة الشاغرة لحمَلة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض”.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 6 من الشهر نفسه”.

ادخل من هنا وأبرزت الشركة، أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة،