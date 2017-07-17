أبها تستقطب نصف مليون مسافر جوًا خلال ٤٥ يومًا

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

لامس عدد المسافرين من وإلى مطار أبها ما يقارب النصف مليون خلال ٤٥ يومًا، بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من أجواء ماطرة وجميلة، إضافة إلى الفعاليات المميزة التي شهدها مهرجان “أبها يجمعنا”، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

وجاء في مقدّمة الفعاليات التي استقطبت المواطنين إلى أبها، حفل فنان العرب محمد عبده، الذي يقام ضمن حفلات ليالي أبها الغنائية، التي سجلت حضور ٣١٢٧، حسب مركز ماس للإحصاءات، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتصدرت الترند العالمي.

وأوضح المدير العام للمطارات الجنوبية فهد العدواني، أنّ إجمالي أعداد المسافرين بلغ ٤٥٧.٨٧٣، من ١ حزيران/يونيو، حتى ١٥ تموز/يوليو الجاري، عبر ٤١٧٨ رحلة، إذ بلغ إجمالي المسافرين في يونيو ٢٨٩٢٠٧ مسافرًا عبر ٢٧٩٤ رحلة، و١٦٨٦٦٦ خلال أول ١٥ يومًا من يوليو عبر ١٣٨٤ رحلة.

وأشار إلى أنّه “كانت الخطوط المسيرة للرحلات قد تنوعت، وضمت كلا من: السعودية، ناس، السعودية الخليجية، فلاي دبي، ومصر والنيل ونسمة والعربية”.

من جهته، توقع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، ارتفاع أعداد المسافرين جوًا خلال شهر آب/أغسطس بالذات، الذي عادة ما يشهد هطول أمطار تزين أجواء المدينة خاصة والمنطقة عامة، إضافة إلى ما سيشهده الشهر من فعاليات متنوعة، أبرزها مهرجان الكوميديا الدولي ومسرحية “صبّح صبّح”، إضافة لفعاليات أخرى سيعلن عنها في الأيام المقبلة.

وأضاف أن “بعض المسافرين، يصلون إلى أبها برًا، ما يمنح ذلك مؤشرًا بارتفاع أعداد زوار المنطقة خلال صيف العام الجاري”.