أحمد بن فهد: أبوابنا مفتوحة للمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام

المواطن - فهد الحشام - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة أمس (الأربعاء)، مسؤولي الصحف ووسائل الإعلام في المنطقة الشرقية.

وافتتح سموه اللقاء بالترحيب بمنسوبي وسائل الإعلام مؤكداً يحفظه الله أن الإمارة ووسائل الإعلام شركاء في تحقيق تطلعات القيادة –حفظها الله- والمواطنين.

وقال يحفظه الله: “أديت القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- لخدمة المنطقة الشرقية وأهلها، وهدف هذا اللقاء هو الاستماع لما تواجهه وسائل الإعلام من إشكالات تستوجب الحل، أو مقترحات تستوجب الاهتمام”، مضيفاً: “صدورنا وقلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا لكل نقدٍ هادف وبنَّاء للصالح العام، ونؤكد أن على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية، وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية دون إغفال السلبيات”، مؤكداً سموه يحفظه الله: “الإعلام شريك مهم في العملية التنموية”.

وأشار إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعم وسائل الإعلام للقيام بواجبها بإيصال صوت المواطن والمجتمع، وقال سموه: (أبوابنا مفتوحة للمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام، والإمارة ستقدم كل ما يلزم من دعم لإيصال صوت المواطن والتعامل معه).

ثم استمع سموه إلى مداخلات الإعلاميين ودار نقاشٌ مفتوح بين سموه وممثلي الصحف ووسائل الإعلام، ثم التقطت بعد ذلك صورة تذكارية.