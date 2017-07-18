أخضر القوى يحصد 3 ميداليات في ثالث أيام البطولة العربية بتونس

المواطن - واس

حقق المنتخب السعودي الأول لألعاب القوى ثلاث ميداليات “ذهبية وفضية وبرونزية” في ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية الـ 20 لألعاب القوى التي تستضيفها تونس.

وحصد فريق التتابع السعودي 4×100م المركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق أحمد خضر وأحمد الداوود وأحمد مبروك وفهاد السبيعي، وجاء المنتخب العماني ثانياً ، والكويتي جاء بالمركز الثالث.

وفاز الرامي السعودي علي عبدالغني بفضية رمي الرمح عندما رمى لمسافة 71.44متر ، فيما نال زميله عبدالله الغامدي الميدالية البرونزية بعد أن رمى لمسافة 65.87متر .

وعقب ختام المنافسات توج رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بكر فريق التتابع السعودي بالميداليات الذهبية.