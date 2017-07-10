أرادوا الاستهزاء من محمد الذيابي بعد خطأ الـ”همبرجر”.. فأصبحوا مثارًا للسخرية!

المواطن - الرياض

سخر نايف بن عويد، المغرد السعودي الشهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، من مذيع الجزيرة، الإريتري عثمان آي فرح، بعدما تهكم الأخير على زميله المذيع بالقناة السعودية الأولى محمد الذيابي، إثر الخطأ غير المقصود الذي وقع فيه أثناء تقديم النشرات الإخبارية ونطقه للمدينة الألمانية هامبورغ “همبرجر”.

وقال ابن عويد في تغريدة له على “تويتر” متحدثًا عن آي فرح: أراد الاستهزاء بمذيع القناة الأولى.. فنطق اسم وزير خارجية روسيا بـ”سيرقل” بدلًا من “سيرغي لافروف”.

كما سخر ابن عويد بآخر سار على نفس النهج، وكان ضيفًا على إحدى القنوات القطرية، قائلًا: “أراد السخرية من الإعلامي محمد الذيابي فجعل جنيف عاصمة لسويسرا! وجعل العواصم الأوربية عصائر أوروبية”.

مذيع الجزيرة … أراد الاستهزاء بمذيع القناة الاولئ … فنطق اسم وزير خارجية روسيا ب"سيرقل" بدل من " سيرغي لافروف".. هههههههههههههههه pic.twitter.com/gQBXCNGDEc — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) July 8, 2017