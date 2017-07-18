أردوغان يزور المملكة والكويت الأسبوع المقبل.. وأزمة قطر تتصدر المباحثات

المواطن - وكالات

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة المملكة والكويت وقطر في 23 و24 يوليو المقبل.

وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجية مع قطر.

وكان وزير الخارجية عادل الجبير، قد وصف موقف تركيا من أزمة قطر بأنه “حيادي”.

وقاطعت المملكة والبحرين والإمارات ومصر الدوحة، الشهر الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل قطر لجماعات إرهابية، وبتحالفها مع إيران التي تهدد استقرار الخليج والمنطقة.

ورفضت أنقرة التراجع عن إقامة قاعدة عسكرية في قطر أو سحب القوات التي أرسلتها إلى الدوحة.